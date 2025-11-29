Abbosbek Fayzullayev'in Süper Lig'deki İlk Golü | Başakşehir 3-1 Kasımpaşa

Başakşehirli Abbosbek Fayzullayev, Kasımpaşa karşısında 26. dakikada kaydettiği serbest vuruşla Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü attı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:25
Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Abbosbek Fayzullayev, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında 26. dakikada attığı golle ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakanın 26. dakikasında Başakşehir'in ceza yayı gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Fayzullayev, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma sonunda Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadroya katılan Özbek futbolcu, bu sezon ligde 6 maçta görev aldı; bunlardan 1'i 11'de başladı.

Fayzullayev, mücadelenin 78. dakikasında yerini Hamza Güreler'e bıraktı.

