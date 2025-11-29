Abbosbek Fayzullayev'in Süper Lig'deki İlk Golü | Başakşehir 3-1 Kasımpaşa

Abbosbek Fayzullayev'in Süper Lig'deki İlk Golü
Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Başakşehir'in Özbek futbolcusu Abbosbek Fayzullayev, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında 26. dakikada attığı golle ligdeki ilk gol sevincini yaşadı.
Müsabakanın 26. dakikasında Başakşehir'in ceza yayı gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Fayzullayev, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşma sonunda Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Sezon başında Rus ekibi CSKA Moskova'dan kadroya katılan Özbek futbolcu, bu sezon ligde 6 maçta görev aldı; bunlardan 1'i 11'de başladı.
Fayzullayev, mücadelenin 78. dakikasında yerini Hamza Güreler'e bıraktı.
BAŞAKŞEHİR'İN ÖZBEK FUTBOLCUSU ABBOSBEK FAYZULLAYYEV, KASIMPAŞA MAÇININ 26. DAKİKASINDA ATTIĞI GOLLE TRENDYOL SÜPER LİG'DE İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.