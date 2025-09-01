DOLAR
ABD Açık: Sabalenka ve Djokovic Çeyrek Finalde

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Novak Djokovic çeyrek finale yükseldi; Vondrousova ve Krejcikova da tur atladı. Djokovic, 38 yaş 94 günle rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:53
ABD Açık'ta Sabalenka ve Djokovic çeyrek finale yükseldi

Kadınlar

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açıkta, Belaruslu Aryna Sabalenka çeyrek finale çıktı. New York'taki turnuvanın 8. gününde tek kadınlar 4. turunda, klasmanın 95. sırasındaki İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaşan dünya 1 numarası Sabalenka, maçı 1 saat 13 dakika sürede 6-1, 6-4 ile 2-0 kazanarak tur atladı.

Wimbledon 2023 şampiyonu Marketa Vondrousova (dünya 60) ise, 2022 Wimbledon şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (9 numaralı seribaşı) 6-4, 5-7, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Vondrousova, çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

İki kez grand slam şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (klasman 62), ABD'li Taylor Townsend'i 1-6, 7-6, 6-3 ile 2-1 yenerek çeyrek finalde ABD'li Jessica Pegula ile eşleşti.

Erkekler

Kariyerinde dört kez ABD Açık şampiyonluğuna ulaşan 7 numaralı seribaşı Novak Djokovic, tek erkekler 4. tur maçında dünya 144 numarası Alman Jan-Lennard Struff'u 1 saat 49 dakika süren maçta 6-3, 6-3, 6-2 ile 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Djokovic, bir sezonda dört grand slam turnuvasında da çeyrek final gören en yaşlı erkek tenisçi oldu; yaşının 38 yıl 94 gün olduğunu kaydetti.

ABD'li Taylor Fritz (4), Çek Tomas Machac'ı (21) 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) ile yenerken, Çek Jiri Lehecka (20) Fransız Adrian Mannarino'yu 3-1 (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) ile geçti.

Çeyrek finallerde Djokovic, Fritz ile eşleşecek; Lehecka ise İspanyol Carlos Alcaraz (2) ile karşılaşacak.

