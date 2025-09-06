ABD Açık: Sinner, Alcaraz ile Finalde Buluşuyor

ABD Açık'ta Sinner, Alcaraz ile finalde buluşuyor

Yarı finalde Sinner'den net galibiyet

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 3 saat 21 dakika süren yarı final maçında 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4 setleriyle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Sinner, 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime karşısında üstün bir performans sergiledi.

Sinner, grand slam turnuvalarında üst üste 5, toplamda 6. kez finale yükselme başarısını gösterirken, bu maçla kariyerinin 300. galibiyetini de elde etti.

Finalde üçüncü randevu

Finalde yarın İspanyol Carlos Alcaraz (2) ile karşılaşacak olan Sinner, böylece bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından üçüncü kez aynı rakiple grand slam finalinde kozlarını paylaşacak.

Bu sezonki önceki final eşleşmelerinde Fransa Açık'ta Alcaraz, 2-0 geriden gelerek şampiyon olmuş; Wimbledon'da ise Sinner, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Alcaraz, 2015'ten bu yana turnuvada set vermeden finale çıkan ilk sporcu oldu. İspanyol raket, 22 yaş 111 gün ile Rafael Nadal ve Bjorn Borg'ün ardından 7 grand slam finaline ulaşan en genç sporcu unvanını elde etti.