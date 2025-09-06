DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.564.061,95 0,64%

ABD Açık: Sinner, Alcaraz ile Finalde Buluşuyor

Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime'i 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 yenerek ABD Açık finaline yükseldi; finalde Carlos Alcaraz ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:11
ABD Açık: Sinner, Alcaraz ile Finalde Buluşuyor

ABD Açık'ta Sinner, Alcaraz ile finalde buluşuyor

Yarı finalde Sinner'den net galibiyet

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta İtalyan Jannik Sinner, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 3 saat 21 dakika süren yarı final maçında 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4 setleriyle 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Sinner, 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime karşısında üstün bir performans sergiledi.

Sinner, grand slam turnuvalarında üst üste 5, toplamda 6. kez finale yükselme başarısını gösterirken, bu maçla kariyerinin 300. galibiyetini de elde etti.

Finalde üçüncü randevu

Finalde yarın İspanyol Carlos Alcaraz (2) ile karşılaşacak olan Sinner, böylece bu yıl Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından üçüncü kez aynı rakiple grand slam finalinde kozlarını paylaşacak.

Bu sezonki önceki final eşleşmelerinde Fransa Açık'ta Alcaraz, 2-0 geriden gelerek şampiyon olmuş; Wimbledon'da ise Sinner, rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Alcaraz, 2015'ten bu yana turnuvada set vermeden finale çıkan ilk sporcu oldu. İspanyol raket, 22 yaş 111 gün ile Rafael Nadal ve Bjorn Borg'ün ardından 7 grand slam finaline ulaşan en genç sporcu unvanını elde etti.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-İspanya: Millilerin Tek Galibiyeti 1954'te (71 Yıl Önce)
2
Aykut Kocaman, Saadettin Saran'ın Futbol Şube Teklifini Reddetti
3
A Milli Takım 643. maçında İspanya ile karşılaşıyor
4
Bakan Osman Aşkın Bak İstanbul'da EOC ile 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Adaylığını Görüştü
5
Türkiye - İspanya: Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Maçı Konya'da
6
ABD Açık: Sinner, Alcaraz ile Finalde Buluşuyor
7
Manisa FK ve Amed Sportif Faaliyetler 2-2 Berabere Kaldı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı