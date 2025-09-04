DOLAR
ABD Açık: Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finalde

ABD Açık'ta Jannik Sinner ile Amanda Anisimova ve Naomi Osaka yarı finale yükseldi; Sinner Auger-Aliassime ile, Anisimova ise Osaka ile eşleşecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:14
ABD Açık: Sinner, Anisimova ve Osaka yarı finalde

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açıkta tek erkekler ve tek kadınlarda favori isimler adını yarı finale yazdırdı.

Tek Erkekler

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşı karşıya geldi. Son şampiyon Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2 ile 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sinner, yarı finalde 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile mücadele edecek. Diğer yarı final eşleşmesinde ise 7 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek.

Tek Kadınlar

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, turnuvanın 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 6-3 ile 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Swiatek ile Anisimova, en son 53 gün önce Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Anisimova o maçta Swiatek'e karşı 6-0, 6-0 ile ağır bir yenilgi almıştı.

Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23 numaralı seribaşı), Çek rakibi Karolina Muchova'yı (11) 6-4, 7-6 ile 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Anisimova, yarı finalde Osaka ile eşleşecek. Diğer yarı final maçında ise 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.

