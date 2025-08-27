DOLAR
ABD Açık'ta Gauff ve Zverev 2. turda

ABD Açık'ta Alexander Zverev ve Coco Gauff, rakiplerini mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:42
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev ile tek kadınlarda Coco Gauff ikinci tura yükseldi.

Zverev rakibini üç sette geçti

New York'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, tek erkekler dünya 3 numarası Alexander Zverev, Şilili raket Alejandro Tabilo'yu 6-2, 7-6 ve 6-4 setleriyle 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Gauff zorlu mücadeleyi kazandı

Tek kadınlarda dünya 3 numarası ve son Fransa Açık şampiyonu Coco Gauff, Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic'i 6-4, 6-7 ve 7-5 setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

