ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Djokovic ve Sabalenka 3. Tura Yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Önemli Gelişmeler

Sezonun son büyük turnuvası olan ABD Açık'ta, erkekler ve kadınlar kategorilerinin 2 numaralı seribaşı isimleri Novak Djokovic ve Aryna Sabalenka, 3. tura yükselerek dikkat çekti.

3. Gün Maçlarının Sonuçları

New York'ta gerçekleştirilen sert kort turnuvasının 3. günü geride kalırken, 2. tur maçları tamamlandı. Sırp tenisçi Novak Djokovic, 24 grand slam şampiyonluğunun sahibi olarak Laslo Djere ile karşılaştı. Son şampiyon Djokovic, setlerde 2-0 ve üçüncü sette de 2-0 öndeyken rakibinin maçtan çekilmesiyle turu geçti.

Andrey Rublev ve Diğer Rakipler

6 numaralı seribaşı Andrey Rublev, Fransız rakibi Arthur Rinderknech ile zorlu bir mücadele sonrası 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle galip geldi. Norveçli Casper Ruud 8. sırada, Fransız Gael Monfils’i 3-1 (setler: 6-4, 6-2, 2-6, 7-6) mağlup ederken, Bulgar Grigor Dimitrov ise Avustralyalı Rinky Hijikata'yı setlerde 3-0 (setler: 6-1, 6-1, 7-6) ile geçti.

Kadınlarda Sabalenka ve Gauff'ın Yolculuğu

Tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka (2) ve son turnuva şampiyonu ABD'li Coco Gauff (3), rakiplerini geçerek 3. tura adlarını yazdırdılar. Sabalenka, İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3 ve 6-1 ile, Gauff ise Alman Tatjana Maria’yı 6-4 ve 6-0'la geçerek turnuvada ilerlemeye devam etti.

Günün Sürprizi

Bunun yanı sıra Rumen tenisçi Elena-Gabriela Ruse, yılın Wimbledon şampiyonu Çek Barbora Krejcikova'yı (8) 6-4 ve 7-5'lik setlerle mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.