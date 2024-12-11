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Abdülkerim Bardakcı'dan Şampiyonluk Mesajı: 'Herkesi San Mames'e Bekliyoruz!'

Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:32
Abdülkerim Bardakcı'dan Şampiyonluk Mesajı: 'Herkesi San Mames'e Bekliyoruz!'

Abdülkerim Bardakcı'dan Şampiyonluk İnancı

Galatasaray'ın milli defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye ulaşacaklarına inandığını açıkladı.

Galatasaray dergisinin Aralık sayısına verdiği röportajda, Bardakcı, "Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı’na (UEFA Avrupa Ligi Finali için) erken rezervasyona çağırıyorum," şeklinde konuştu.

Başarı İçin Kenetlenelim

Tecrübeli savunma oyuncusu, başarılara ulaşma konusundaki inancını vurgularken, "Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz. Birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Başarılar paylaşınca güzel," dedi.

Her Maçta Aynı Ciddiyet

Bardakcı, rakibe göre oyun oynamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Büyük, küçük maç ayırmadan her müsabakaya çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her karşılaşmada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil."

Avrupa Hedefleri

Galatasaray'da ulaştığı hedefler hakkında konuşan Bardakcı, "Konyaspor'da A takıma çıktığım dönemlerde de Avrupa söylentileri hep olmuştu. Galatasaray'daki ilk sene sonrası birçok Avrupa takımının ilgisi oldu. Galatasaray'da daha hedeflerim var. Bu hikayenin şu an yarım kalmasını istemiyorum. Sadece Abdülkerim olarak değil, takım olarak Avrupa'da hedefimize odaklandık. Ancak İtalya favori liglerimden," şeklinde sözlerini tamamladı.

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