Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor İddialarına Net Yanıt

Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı; iddiaların gerçek olmadığını ve görüşme bulunmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:58
Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor İddialarına Net Yanıt

Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor İddialarına Net Yanıt

Sosyal medyadan yapılan açıklama

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Ç.Rizespor’a başarılar dilerim."

Avcı, iddiaları açıkça reddederek herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI (ARŞİV)

TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Milli Sporculara Coşkulu Karşılama
2
Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor İddialarına Net Yanıt
3
Kar Spor İDA Ultra Kazdağları’nda Yağmura Rağmen Sorunsuz Başladı
4
Erciyes 38 FK 5 Transferi Birden Kadrosuna Kattı
5
Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Atatürk İlkokulu
6
Tam Finans, İTÜ Basketbol Takımı'nın 3 Yıllık İsim Sponsoru Oldu
7
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde