Abdullah Avcı'dan Çaykur Rizespor İddialarına Net Yanıt

Sosyal medyadan yapılan açıklama

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor ile görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Son günlerde hakkımda Çaykur Rizespor ile anlaştığım yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu iddialar doğru değildir ve herhangi bir görüşmem olmamıştır. Şehrimin takımı Ç.Rizespor’a başarılar dilerim."

Avcı, iddiaları açıkça reddederek herhangi bir görüşme yapılmadığını vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI (ARŞİV)