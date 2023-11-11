Abdullah Avcı en büyük hatasını açıkladı!

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, geçmiş transfer dönemlerinde yapılan hataları detaylı bir şekilde itiraf etti. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Ertuğrul Doğan ve Avcı'nın katılımıyla gerçekleşen üçlü toplantıda, şampiyonluk sonrası takımın transfer politikası değerlendirildi.

Kafkas, transfer politikasında yapılan hataları açıkça dile getirerek, özellikle şampiyonluk sonrası alınan kararların yanlış olduğunu itiraf etti. Bu itirafların ardından Abdullah Avcı, katkıları beklenen ancak bekleneni veremeyen oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avcı, istifasının ardından yapılan değerlendirme toplantısında en çok eleştirdiği transferin Marc Bartra olduğunu belirterek, "Benim en büyük transfer hatam. Yüksek rakamlar ödendi. Takımın lideri olacağını düşünüyorduk. Ancak o kendini hep takımın üzerinde gördü" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Maxi Gomez'in transferindeki rolü konusunda Avcı, "Başkan Ahmet Ağaoğlu, sadece Fenerbahçe'nin elinden almış olmak için aldı. Benim onayım yoktu" şeklinde konuştu. Umut Bozok, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Jens Larsen ve Jean Philippe Gbamin gibi oyuncularla ilgili yapılan transferlerdeki hataları tek tek sıralayan Avcı, bu isimlerin beklentileri karşılamadığını veya takıma istenilen katkıyı sağlamadığını ifade etti.