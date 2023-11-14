Abdullah Avcı o oyuncuyu canlı yayında yerin dibine soktu

Trendyol Süper Lig 12. hafta maçlarında bu hafta evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un teknik hocası Abdullah Avcı, geçen hafta oldukça enerjik bir maç sergilediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Fenerbahçe maçı sonrasında ne kadar zor bir maç geçireceğimi biliyorum. Maçı yavaş yavaş planladım. Her yerde sayıca üstün olmalıyız. İlk 45 dakikada beni mutsuz eden durumlar oldu. Bilgiler bana başlangıç ​​aşamasında geldi. Yardımcı antrenörden enerjimiz iyi değildi. Futbolun tüm teknik ve taktiklerini uyguluyorsunuz. Bu işin duygusunu ruhunu kaybetmemeliyiz”

“BU BİR TAKIM OYUNU”





İkinci yarda taktik değiştirerek başladıklarını belirten Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sonra baskı yapıp gol yedik. Sonra yemeyeceğimiz gol yedik. Kendim bu işte anaokulunda başlamış gibi çalışıyorum. Çok fazla prova yapıyoruz. Bu iş akım oyunu. Benim duygularımla oynayamazsınız, bu kolektifin işi. İkinci yarı oyunun gidişatından memnunum, tabi ki hala eksiklerimiz var. Bunu defalarca tekrarlamamız gerekiyor. Trabzon'un nasıl oyun istediğini iyi biliyorum. Bunu mümkün kılan teknik ekibimiz var. Durumu daha hızlı, daha acil bir şekilde yaratmamız ve kaliteyi artırmamız gerekiyor. 4 maç sonunda 10 puan. Harika, bizi hızlandıracak. Bu durum ulusal bayram öncesinde moralleri yükseltti. nuachu'nun attığı gol harika bir goldü, çıtayı onun için özel olarak açtım"

“YOKSA YAPACAK BİR ŞEY YOK, BAY BAY..",

Abdullah Avcı, gol atacaklarını hissettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Topu atmayın dedim. Oyuncular da bunu deneyimleyecek. Her anı yaşıyorum. Oyuncuların da yaşaması gerekiyor. Aksi halde yapacak bir şey yoktur. Bay bay.. Bu oyun açıkça bir organizasyon oyunudur. Gelişmemizi hızlandırmalıyız."