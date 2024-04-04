Abdullah Avcı TFF'ye 'rica ediyorum' diyerek seslendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının performansını ve hedeflerini değerlendirdi.

Avcı, milli takım arasının ardından oynanan maça odaklandıklarını belirterek, "17 günlük aradan sonra oynanan maç. Her şeyden önce bir kere oyunu özlemişiz" dedi. Takım olarak oyunda kalmayı ve gelişmeyi hedeflediklerini ifade eden Avcı, lig üçüncülüğünün peşinde olduklarını vurguladı.

Özellikle son haftalarda yaşanan sürecin Türk futbolunu etkilediğini ve oyuncularının motivasyonunu artırmak adına görüşmeler yaptıklarını belirten Avcı, oyuncularının sahada mutlu olması ve skor almaları için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Maçın detaylarına da değinen Avcı, Konyaspor'un önemli bir rakip olduğunu ancak Trabzonspor'un oyun üstünlüğünü koruduğunu ifade etti. İkinci yarıda yapılan taktiksel değişikliklerin sonuca etki ettiğini belirten Avcı, oyuncularını galibiyetleri için tebrik etti.

Abdullah Avcı'nın bu açıklamaları, Trabzonspor camiasında ve futbolseverler arasında olumlu yankı uyandırdı. Takımın üçüncülük hedefine odaklanması ve teknik direktörleriyle uyumlu bir şekilde ilerlemesi, taraftarları umutlandırdı. Trabzonspor'un ligdeki başarılı performansını sürdürmek adına bu tür galibiyetlerin önemi büyük.

"SORUMLULUK SAHİBİ İNSANLAR, SORUMLU DAVRANACAKLAR"





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının son maçındaki performansı ve yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, futbolun paydaşları arasında sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.



Avcı, Trabzonsporlu futbolcuların golü bulduktan sonra oyunu soğutmaya çalıştığı yönündeki soruya karşılık, takımın oyun anlayışının ve gelişim hedeflerinin önemine dikkat çekti. Oyuncuların ve teknik ekibin oyunu geliştirmek ve oyuncuları geliştirmek üzerine odaklandığını ifade eden Avcı, bu sürecin devam edeceğini belirtti.

Türk futbolundaki gelişmeler ve yaşanan olaylarla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Avcı, "Sorumluluk sahibi insanlar, sorumlu davranacaklar" diyerek futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmesi gerektiğini dile getirdi. Avcı, bu değişimin futbolun güzelliğini ve gelişimini destekleyeceğini ifade etti.

TFF'ye seslenerek, maç takvimlerinin daha sağlıklı bir şekilde planlanması gerektiğini vurgulayan Avcı, sıkışık maç programlarının takımların ritmini ve performansını olumsuz etkilediğini belirtti. Avcı, futbolun tüm paydaşları için daha uygun bir planlama yapılmasının önemine dikkat çekti.

Abdullah Avcı'nın bu açıklamaları, Trabzonspor camiası ve futbolseverler tarafından dikkatle takip edildi. Avcı'nın futbolun sadece saha içinde değil, saha dışında da önemli bir rol oynayan unsurlarını vurgulaması, futbol dünyasında önemli bir tartışma konusu haline geldi.