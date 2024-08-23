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Abdullah Öztürk Paris 2024'te Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Rio 2016 ve Tokyo 2020 altın madalyalı milli sporcu Abdullah Öztürk, Paris 2024'e zafer için gidiyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:13
Abdullah Öztürk Paris 2024'te Tarih Yazmaya Hazırlanıyor

Abdullah Öztürk, Paris 2024'te Altın Madalya Peşinde

Son iki paralimpik oyunları şampiyonu olan milli para masa tenisçisi Abdullah Öztürk, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan paralimpik oyunlarında üst üste üçüncü altın madalyasını kazanmayı hedefliyor.

Paris 2024'te Rekor Kırmak İstiyor

Öztürk, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de kazandığı şampiyonlukları sürdürerek Türk spor tarihine adını yazdırmak istiyor. 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlar için Paris kotasını aldıktan sonra 10 kamp yaparak hazırlıklarını tamamladı. Rahat edebilmek için sıcak havalarda antrenman yaptığını belirten Öztürk, 'Umarım bu antrenmanların karşılığını madalyayla alırız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destek

Abdullah Öztürk, en büyük motivasyon kaynaklarından birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek mesajları olduğunu ifade etti. Son görüşmesinde, 'Eğer finale çıkarsam maça gelir misiniz?' diye sorduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın programı uygun olduğunda orada olacağını belirttiğini kaydetti. Bu durumun kendisini daha da motive ettiğini ifade etti.

Paralimpik Oyunlarda Rekor Katılım

Abdullah, paralimpik branşlarda rekor katılımla Paris 2024'e gideceklerini de dile getirdi. 'Sayın Cumhurbaşkanımız, olimpik ve paralimpik branşlara inanılmaz yatırım yaptı. 94 sporcuyla gidiyoruz.' diyerek hedeflerinin Tokyo'daki 15 madalyadan çok daha fazlası olduğunu belirtti. Ayrıca, para masa tenisi branşında başarılı performans sergilemeye devam edeceklerini vurguladı.

Sponsor Desteği

Öztürk, engelli sporlarının sponsorları sayesinde güçlendiğini ifade ederken, kendisine destek veren Çitlekçi markasına da teşekkür etti. 'Bu büyük markaların sporun yanında olması çok önemli' dedi.

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