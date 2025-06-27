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Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu İstanbul'da Başladı

İstanbul'da düzenlenen Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu, 850 sporcu ile dikkat çekiyor ve Türk dövüşçüler için büyük bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:20
Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu İstanbul'da Başladı

Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu İstanbul'da Başladı

Türkiye’nin en prestijli ju jitsu etkinliklerinden biri olan Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu, İstanbul’da kapılarını açtı. Organizatörler, etkinliğin sporcular için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Karadeniz Vakfı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) iş birliğiyle Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bu uluslararası turnuva, 29 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. 67 farklı ülkeden toplamda 850 sporcu, amatör ve profesyonel kategorilerde mücadele edecek.

Yüksek Katılım ve Uluslararası Tecrübe

Organizasyonun sorumlusu Mağsum Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya olan ilginin yüksek olduğunu kaydetti. "Bugün organizasyonun ilk günü. Bugün amatörler dövüşecek. Yarın da yarım gün amatörler dövüşecek, ardından profesyoneller ringe çıkacak. Uluslararası tecrübesi olan dövüşçülerimizin katılımıyla ju jitsu sporunu ülkemizde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Usta, Türkiye’de bu alanda düzenlenen turnuva sayısının az olduğuna dikkat çekerek, "Bu tarz turnuvalarla sporcuların tecrübe kazanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Türk dövüşçüler de bu organizasyon sayesinde kendilerini tanıtma fırsatı bulacaklar. Ayrıca bu organizasyon, 56 farklı ülkede yayınlanacak ve Türk dövüşçüler, bu sayede daha geniş kitleler tarafından tanınacak" ifadelerini kullandı.

Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu'nun İstanbul ayağı başladı. Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP)...

Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu'nun İstanbul ayağı başladı. Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) ile Karadeniz Vakfı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklığıyla Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 67 ülkeden 850 sporcu, amatör ve profesyonel kategorilerde mücadele edecek.

Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu'nun İstanbul ayağı başladı. Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP)...

Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu'nun İstanbul ayağı başladı. Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) ile Karadeniz Vakfı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklığıyla Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 67 ülkeden 850 sporcu, amatör ve profesyonel kategorilerde mücadele edecek.

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