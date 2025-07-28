Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3: Türkiye, Litvanya'yı 8-0 Yendi

Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde Sürüyor

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye Hokey Erkekler A Milli Takımı, organizasyonun ilk gününde Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin Farklı Galibiyeti

Türkiye, rakibi Litvanya'yı 8-0'lık skorla mağlup ederek turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. Müsabakayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve birçok sporsever izledi.

Diğer Müsabakalarda Neler Oldu?

Turnuvanın ilk gününde yapılan diğer karşılaşmalarda Ukrayna, Malta'yı 9-0 ile geçerken, Bulgaristan, Macaristan'ı 2-1'lik skorla yendi. Finlandiya ve Lüksemburg ise 2-2 berabere kaldı.

Katılımcılar ve Organizasyon Bilgileri

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg takımlarının mücadele ettiği organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk günkü müsabakaların son karşılaşması Türkiye ile Litvanya arasında gerçekleşti.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor. Hokey Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk günkü müsabakaların son karşılaşması Türkiye ile Litvanya arasında gerçekleşti.