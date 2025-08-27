Beşiktaş-Lausanne | Solskjaer: 'Rakibimizi domine etmek istiyoruz' - Konferans Ligi

Beşiktaş-Lausanne rövanşı öncesi Solskjaer'den net mesaj

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve savunma oyuncusu Gabriel Paulista, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Solskjaer: "Rakibimizi domine etmek istiyoruz"

İlk maçtaki performanslarını değerlendirerek sözlerine başlayan Solskjaer, pozitif noktalar olduğunu belirtti: "Neye ihtiyacımızın olduğunu, neyi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hazır olduğumuzu net bir şekilde söyleyebiliriz."

Solskjaer, sentetik saha, Mert ve Svensson'un sakatlıkları ve benimsedikleri farklı sistem nedeniyle hücumda bağlantı eksikliği yaşanmış olabileceğini ancak "Hücumda fırsatlar yakaladık. Topu da kontrol ettik. Ben deplasmandaki performansımızdan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Yarın ilk düdükten itibaren oyunu domine etmek istiyoruz." 52 yaşındaki teknik adam, seyirci desteğine de vurgu yaparak, "Geçen hafta Lausanne ilk defa kapalı gişe oynadı. Yarın da bizim taraftarımız inanılmaz destek verecek. Harika bir atmosfer oluşturacaklarını biliyorum. Rakibimizi domine etmek istiyoruz. Rakibin 'Karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş' demesini istiyorum. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Rashica'nın durumu: "Yüzde 99,99 olmayacak"

Solskjaer, kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacağını açıkladı: "Milot Rashica, yarın yüzde 99,99 bizimle olmayacak. Bir kas sakatlığı var." Oyuncunun milli maç arasının ardından sahalara döneceği belirtildi.

Savunma endişesi: "İyi savunma yapamadık"

Sezon başı performanslarına ilişkin eleştirisini paylaşan Solskjaer, bu sezon oynadıkları 6 maçta da iyi savunma yapamadıklarını söyledi. Savunmanın ileri uçtan başladığını vurgulayarak, "İyi savunma yapamadık ve bu kadar (11) gol yedik." ifadelerini kullandı.

Solskjaer, savunma adına gelişme hedeflediklerini ve yarın "gol yememek için çalışacaklarını" belirterek, "Bir şeyler kazanmak istiyorsanız 1'den az gol yemelisiniz, 2'den de fazla gol atmalısınız." dedi.

Yeni takım inşası ve transfer stratejisi

Norveçli teknik adam, yeni bir Beşiktaş inşa etme sürecinde olduklarını, başkan Serdal Adalı ve scout ekibinin titiz çalıştığını anlattı. Solskjaer, uzun süre kalacak, gelişme potansiyeli olan oyuncular almayı hedeflediklerini, fiziksel ve fit bir takım kurmak istediklerini ifade etti:

"Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Bu kolay olmuyor, zaman ve sabır gerekli. Yeni transferlerimiz genç oyuncular. Fiziksel bir takım kurmak istiyoruz. Oynadığımız maçlarda hiçbir takım bizden daha çok koşmadı. Savaşıyoruz, fiziksel olarak da bunu gösterince önümüzdeki sezonlarda daha iyi olacağız."

Solskjaer, baskı anlayışına dair de, "Ndidi baskı anlamında yardımcı olan bir profil. Geçen hafta Joao Mario ve Tammy Abraham önde baskı yaptılar. Sürekli ön alan baskısı istiyorum. Böyle bir Beşiktaş görmek istiyorum." diye konuştu.

Gabriel Paulista: "Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, Lausanne karşısında daha fazla enerjiyle sahaya çıkacaklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu söyledi: "İlk maçı kaybetmemek pozitif bir gelişme. Yarın kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın da desteğini göreceğimizi biliyoruz. Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Paulista, takım savunması ve gol yeme sorununa değinerek, "Savunma oyuncuları gol yemeyi sevmez. Her antrenmanda kendimizi geliştiriyoruz. Gol yemek, dört savunma oyuncusu üzerinden değerlendirilmiyor. Grup olarak daha iyi olmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 3'lü savunma sistemiyle oynarken kendilerini garip hissetmediklerini, bu sistemde güvende hissettiklerini ve oyun kurarken orta saha oyuncularının daha yakın olduğunu belirterek, "Geliştiğimizi söyleyebilirim. Umarım mutlu şekilde sezonu tamamlayabiliriz." dedi.

