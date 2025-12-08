Fenerbahçe Beko, Merkezefendi'yi Deplasmanda 87-64 Yendi

Maç Özeti

Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 87-64 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

1’inci Periyot: 20-14 | Devre: 38-38 | 3’üncü Periyot: 55-63

Karşılaşma, ev sahibi Merkezefendi'nin ilk periyodu 20-14 önde tamamlamasıyla başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda skorda dengeyi sağlayarak devreye 38-38'de eşitlikle girdi. Üçüncü periyodun son bölümünde rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, son periyotta farkı açıp maçı kontrol ederek salonu 87-64'lük skorla terk etti.

Fenerbahçe Beko, ligde 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Takımda Boston 21 sayıyla en etkili isim oldu. Merkezefendi ise bu sonuçla 4 galibiyette kaldı.

Takım Kadroları ve Skor Dağılımı

Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldvin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

