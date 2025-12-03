Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı İlk Turda Birinci Tamamladı

Ankara'da düzenlenen 2025 yükselme müsabakalarında üstün performans

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2025 yılı Kulüpler Arası 1. Lige Yükselme Müsabakaları'na katılan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, ilk tur karşılaşmalarını başarıyla tamamladı.

Turnuvada 4 asil ve 3 yedek oyuncu ile mücadele eden ekip, ilk turda rakiplerine karşı etkileyici bir performans sergiledi. Toplam 39 takım'ın katıldığı şampiyonada Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, turu birinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Organizasyonda 2. tur etaplarında yer alacak 16 takım'ın belirleneceği maçlar ise yarın gerçekleştirilecek.

