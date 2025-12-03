Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı İlk Turda Birinci Tamamladı

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, Ankara'daki 2025 Kulüpler Arası 1. Lige Yükselme Müsabakalarında ilk turu birinci tamamlayarak 2. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:41
Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı İlk Turda Birinci Tamamladı

Yenişehir Belediyesi Bilardo Takımı İlk Turda Birinci Tamamladı

Ankara'da düzenlenen 2025 yükselme müsabakalarında üstün performans

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2025 yılı Kulüpler Arası 1. Lige Yükselme Müsabakaları'na katılan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, ilk tur karşılaşmalarını başarıyla tamamladı.

Turnuvada 4 asil ve 3 yedek oyuncu ile mücadele eden ekip, ilk turda rakiplerine karşı etkileyici bir performans sergiledi. Toplam 39 takım'ın katıldığı şampiyonada Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bilardo takımı, turu birinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

Organizasyonda 2. tur etaplarında yer alacak 16 takım'ın belirleneceği maçlar ise yarın gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONUN ANKARA'DA DÜZENLENDİĞİ 2025 YILI KULÜPLER ARASI 1. LİGE YÜKSELME...

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONUN ANKARA'DA DÜZENLENDİĞİ 2025 YILI KULÜPLER ARASI 1. LİGE YÜKSELME MÜSABAKALARINA KATILAN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ BİLARDO TAKIMI İLK TUR KARŞILAŞMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONUN ANKARA'DA DÜZENLENDİĞİ 2025 YILI KULÜPLER ARASI 1. LİGE YÜKSELME...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Recep Uçar Çaykur Rizespor ile 1.5 Yıl İçin Anlaştı
2
Azerbaycan Grand Prix'si F1 Dünya Şampiyonası'nda Coşkuyla Başlıyor
3
Ziraat Türkiye Kupası: Kocaelispor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Yenerek Tur Atladı
4
Dünya Engelliler Günü’nde Pendik’te Anlamlı Karşılaşma: Hakim ve Savcılar Ampute Futbolcularla Sahaya Çıktı
5
Yunusemre’de Satranç Kursu Başlıyor: 2013-2019 Yaş Kayıtları Açıldı
6
İEÜ Kadın Voleybol Takımı Set Vermeden İzmir Bölge Şampiyonu
7
Serkan Özbalta: Erzurumspor 4-0 ile Özlenen Galibiyete Kavuştu

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?