Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Alanya'da Başladı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası Başladı

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük bir heyecanla başladı. Avsallar Hokey Sahası'nda düzenlenen organizasyonun açılış maçı, Ukrayna'nın Macaristan'ı 18-0'lık skorla yenmesiyle başladı.

Türkiye'nin Fırtına Gibi Başlangıcı

Günün ikinci maçında Türkiye, Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibini 11-0 gibi etkileyici bir skorla mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başlamış oldu.

Şampiyonanın Programı

Bu organizasyonda Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg takımları mücadele ediyor. Yarın oynanacak olan maçlar ise Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg karşılaşmaları olarak belirlenmiştir.

Şampiyona, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Günün ikinci maçında Türkiye (beyaz) ve Lüksemburg (kırmızı) karşılaştı.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Günün ikinci maçında Türkiye (beyaz) ve Lüksemburg (kırmızı) karşılaştı.