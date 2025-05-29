Açık Alan Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları Kupalarına Kavuştu

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde zafere ulaşan takımlar, yapılan törenle madalya ve kupalarını aldı. Gaziantep Polisgücü kadınlar liginde, Nevşehir Belediyespor ise erkekler liginde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tören, Alanya'daki Avsallar Hokey Sahası'nda, final maçlarının ardından gerçekleştirildi. Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Gaziantep Polisgücü ve Erkekler Süper Lig şampiyonu Nevşehir Belediyespor'un ödüllerini, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır takdim etti.

Finallerde ikinci olan Metpack Alanya Yıldızları da ödüllerini Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı'dan aldı. Erkekler Süper Lig üçüncüsü Selçuklu Belediyespor ve kadınlarda üçüncü olan Kırıkkale GSK'nin madalyalarını ise Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Şahin verdi.

Çakır: "Avrupa Kupası'nda Mücadele Edecekler"

Tören sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, "Fair play içerisinde mücadele ettikleri için şampiyon olan her iki takımı da tebrik ediyorum. Bu kültürü yaşatmaya, kalıcı kılmaya çalışacağız. Her iki takımı da Avrupa Kupası'nda mücadele edecekleri için ayrıca tebrik ediyorum. Artık sırtlarında ağır bir yük var; daha iyi çalışacaklar. Önümüzdeki yıl Avrupa'da üst kademeler için mücadele edecekler" dedi.

Çakır, Nevşehir Belediyespor'un salon hokeyinde final müsabakasında şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatarak, "Nevşehir burada ise şampiyonluğu kazandı. Çalışmaya ve üretmeye devam edecekler, biz de onlara destek olacağız. Takımlarımız Avrupa'da kupalar kazanıyor ama önemli olan daha üst seviyelerde mücadele etmek. Play-off müsabakalarında mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ile ikinci ve üçüncü ekipler, düzenlenen törenle madalya ve kupalarına kavuştu. Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig üçüncüsü Kırıkkale GSK'nin ödülünü Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan verdi.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar ve Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar ile ikinci ve üçüncü ekipler, düzenlenen törenle madalya ve kupalarına kavuştu. Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig üçüncüsü Kırıkkale GSK'nin ödülünü Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan verdi.