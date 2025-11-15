Adana’da Akdeniz Off-Road Kupası’na Yoğun İlgi

Adana’da Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışı coşkuyla başladı

Adana’da düzenlenen Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışının açılış seremonisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Organizasyonun açılışı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı.

Seremoni ve gösteri

Seremonide 20 araç işaretle yola çıktı ve kısa bir gösteri sundu. Gösteriler, çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım’da C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle 20 araçın yarışacağı etkinlikte bu sene 2 kadın yardımcı pilot da görev alacak.

Kadın pilotların artan rolü

TOSFED Adana Temsilcisi Şendağ Öztoprak yarışta yardımcı pilot olarak yer aldı ve şunları söyledi: "Adana’da tek kadın pilottum ama bugün Ankara’dan bir pilot arkadaşımız var. Kadın sayımız her geçen gün artıyor. Kadınlar bu spora çok fazla önem gösteriyor"

Yarışmanın ikinci yardımcı pilotu Ferda Alacagüzel ise çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Organizatörün hedefi ve yarışın formatı

Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Spor Kulübü (AKDOF) Başkanı Salih Ünsal organizasyonla ilgili, "Bu sene geçen senekinden daha kapsamlı, uzun bir yarış hazırladık. Amacımız seneye Türkiye Off-Road Şampiyonası’na bir adım daha atabilmek. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sporcular var. Çok eğlenceli, keyifli bir etkinlik geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çukurova ilçesinde bulunan Örcün Kamp Alanı’nda yarın düzenlenecek Akdeniz Off-Road Kupası İkinci Mahalli Yarışında sporcular, genel, Side-by-Side Araçlar (SSV) ve diğer sınıf klasmanlarında dereceye girmek için mücadele edecek.

