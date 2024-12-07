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Adana'da Masa Tenisi Süper Lig Kıran Kırana Devam Ediyor

Adana'da düzenlenen Süper Lig 2. etap maçları, 18 erkek ve 19 kadın takımın katılımıyla başlamış durumda.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 16:54
Adana'da Masa Tenisi Süper Lig Kıran Kırana Devam Ediyor

Adana'da Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Maçları Devam Ediyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize edilen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da tüm hızıyla sürüyor. Müsabakalar, Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı ve 18 erkek ile 19 kadın takımın kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

Adana'nın Masa Tenisi Üzerindeki Önemi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Adana'nın masa tenisi alanındaki önemli rolüne dikkat çekti. Koç, uluslararası sporcuların katıldığı bu organizasyonun, sporcular için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. 'Çok kaliteli ve en üst düzey performansın gösterildiği bir lig. 81 ilimizde masa tenisi branşını kitlelere yayıyoruz ve her geçen gün büyüyoruz.' diye konuştu.

Hedef 2028 Olimpiyatları

Koç, en büyük hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na birden fazla sporcu ile katılmak olduğunu ifade etti. 'Bu sene birden fazla kota alıp ülkemizi orada temsil etmek istiyoruz. Paralimpik branşında da başarılıyız ve hem genç hem büyük olimpiyatlarında madalyalarımıza devam etmek istiyoruz.' şeklinde konuştu.

Millî Sporcu Sibel Altınkaya'dan Açıklamalar

Millî sporcu Sibel Altınkaya, organizasyonun Adana'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altınkaya, 'Yurt dışından sporcular geliyor ve onlarla maç yapma imkanımız oluyor. O yüzden oraya gittiğimizde bir zorluk çekmiyoruz.' dedi. Bu durumun özellikle olimpiyatlara gitmemiş sporcular için büyük bir katkı sunduğunu vurguladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da sürüyor. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda, 18 erkek ve 19 kadın takım mücadele ediyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da...

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da sürüyor. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda, 18 erkek ve 19 kadın takım mücadele ediyor.

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