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Adana'da Tahta Ralli Araba Yarışları Heyecanı

Adana'nın Pozantı ilçesinde el yapımı tahta araçların yer aldığı Ralli Yarışları düzenlendi. Kazananlar ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:23
Adana'da Tahta Ralli Araba Yarışları Heyecanı

Adana'da Tahta Ralli Araba Yarışları Düzenlendi

Adana'nın Pozantı ilçesi, bu yıl 5. kez gerçekleşen "Tahta Ralli Araba Yarışları" ile dolup taştı. Yarışmacılar, kendi el yapımı tahta araçlarıyla kıyasıya bir mücadele verdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Kamışlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, toplamda 30 katılımcı tarafından tasarlanan tahta araçlar, 600 metrelik parkurun başlangıcında dizildi. Yarışmanın zorluğu, yokuş aşağı ilerleyen araçlar ile daha da arttı.

Yarışmayı kazanarak birinci olan İbrahim Güçlü, tam altın ve horoz ödülünü alırken, ikinci gelen Harun Şengün yarım altın ve oğlak, üçüncü olan Ömer Faruk Aktaş ise çeyrek altın ve keçi ödüllerine layık görüldü.

Artan İlgi ve Özel Hediyeler

Etkinliğin organizasyon komitesinden Yusuf Erdem, yarışmalara olan ilginin her yıl daha da arttığını belirtti. Ayrıca, katılımcılara seçilen hediyelerin yöre kültürünü yansıttığını dile getirdi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda...

Adana'nın Pozantı ilçesinde bu yıl 5. kez düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları"nda yarışmacılar, el yapımı araçlarıyla birincilik için mücadele etti.

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