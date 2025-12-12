DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak’ta başladı

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, 12-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Zonguldak Kozlu Spor Salonu’nda başladı; 7 ülke ve Türkiye’nin 37 ilinden yaklaşık bin katılımcı yer alıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:03
9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak’ta başladı

9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak’ta başladı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, bugün düzenlenen açılış seremonisiyle resmen başladı.

Açılış ve katılımcılar

Organizasyon Kozlu Spor Salonunda gerçekleştiriliyor ve 12-14 Aralık 2025 tarihleri arasında devam edecek. Turnuvaya, başta Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan olmak üzere 7 ülke ile Türkiye’nin 37 farklı ilinden yaklaşık bini aşkın sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Sergilenen ruh ve açılış konuşması

Geleneksel hale gelen organizasyonun açılış seremonisinde sporcular kortej eşliğinde salona çıkarak turnuvanın dostluk ve fair-play ruhuna vurgu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi söz aldı.

Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Müsabakalarımıza katılan 7 ülke 37 ilimiz, 280 sporcuyla antrenörleriyle spor camiasının burada olmasından dolayı çok mutluyuz. İlimizden çok güzel anılarla ayrılmalarını, müsabakaların iyi geçmesini diliyorum. Kazasız belasız geri dönmelerini temenni ediyorum."

Turnuvanın geçmişi ve kapanış

2016 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, pandemi yılı olan 2020 dışında her yıl aralıksız gerçekleştirildi. Organizasyon, Madenciler Günü kapsamında her yıl Aralık ayında düzenlenmesiyle de dikkat çekiyor.

Turnuva, 14 Aralıkta yapılacak müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NIN 2025 YILI...

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NIN 2025 YILI FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN 9. ULUSLARARASI MADENCİ KUPASI JUDO TURNUVASI, BUGÜN DÜZENLENEN AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI.

ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NIN 2025 YILI...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları
2
Merkezefendi Basket, Isaiah Miles ile Hücum Gücünü Artırdı
3
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Edirne'de Başladı
4
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Athletic Bilbao Maçı Öncesi Açıklamalar
5
Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Futbolcularımız bugün karakter koydu
6
TFF 3. Lig: Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancakspor'u 3-0 Yendi
7
Yenişehir Belediyespor Bursa'da Her Branşta Zirveye Koşuyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?