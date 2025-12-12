9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak’ta başladı

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, bugün düzenlenen açılış seremonisiyle resmen başladı.

Açılış ve katılımcılar

Organizasyon Kozlu Spor Salonunda gerçekleştiriliyor ve 12-14 Aralık 2025 tarihleri arasında devam edecek. Turnuvaya, başta Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan olmak üzere 7 ülke ile Türkiye’nin 37 farklı ilinden yaklaşık bini aşkın sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Sergilenen ruh ve açılış konuşması

Geleneksel hale gelen organizasyonun açılış seremonisinde sporcular kortej eşliğinde salona çıkarak turnuvanın dostluk ve fair-play ruhuna vurgu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi söz aldı.

Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Müsabakalarımıza katılan 7 ülke 37 ilimiz, 280 sporcuyla antrenörleriyle spor camiasının burada olmasından dolayı çok mutluyuz. İlimizden çok güzel anılarla ayrılmalarını, müsabakaların iyi geçmesini diliyorum. Kazasız belasız geri dönmelerini temenni ediyorum."

Turnuvanın geçmişi ve kapanış

2016 yılında ilk kez düzenlenen Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası, pandemi yılı olan 2020 dışında her yıl aralıksız gerçekleştirildi. Organizasyon, Madenciler Günü kapsamında her yıl Aralık ayında düzenlenmesiyle de dikkat çekiyor.

Turnuva, 14 Aralıkta yapılacak müsabakalar ve ödül töreniyle sona erecek.

