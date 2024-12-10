Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Athletic Bilbao Maçı Öncesi Açıklamalar

Fenerbahçe-Athletic Bilbao Maçı Öncesi Heyecan

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile yapılacak zorlu karşılaşma öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, maçın karmaşık bir mücadele olacağını vurgulayarak, "Rakip takımın sürpriz olmadığını düşünüyorum. Onlar, yalnızca yapmaları gerekenleri mükemmel bir şekilde icra eden istikrarlı bir takım" dedi.

Rakibi İyi Analiz Ettik

Mourinho, Athletic Bilbao'nun fiziksel oynayan ve kanatlarda hızlı oyuncuları olan bir ekip olduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Bilbao'nun savunma organizasyonu çok net. Onları analiz etmek karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık olacak. Takımda kısıtlı seçeneklere sahip olmamızla birlikte iyi bir strateji geliştirdik."

Çağlar Söyüncü: "Her Şeyimizi Vereceğiz"

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, takımın büyük bir azimle sahada olacağını ifade ederek, "Zorlu bir hafta geçiriyoruz ama yarın zafer için her şeyimizi vereceğiz. İyi bir takımla karşılaşacağız ve analiz yaparak maça hazırlanacağız" dedi.

Genç Oyunculara Destek

Çağlar, genç futbolcular hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, "Yusuf Akçiçek gibi genç oyuncularımız büyük bir potansiyele sahip. Takımın ihtiyacı oldukça, gençlere yardımcı olmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Hedef Üst Tura Çıkmak

Mourinho, Avrupa Ligi’ndeki hedefin 3 puan almak olduğunu vurguladı: "Biz, yarın kazanmak için sahaya çıkacağız. Puan değerli ama mümkün olan en erken sürede üst tura çıkmayı hedefliyoruz."

Fenerbahçe camiası, Mourinho ve takımının Athletic Bilbao karşısında göstereceği performansı merakla bekliyor. Teknik direktörün liderliğinde, milli stoper Çağlar'ın da desteklediği takım, zorlu karşılaşmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaşacakları Athletic Bilbao maçı öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşılaşacakları Athletic Bilbao maçı öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.