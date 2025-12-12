DOLAR
Merkezefendi Basket, Isaiah Miles ile Hücum Gücünü Artırdı

Merkezefendi Belediyesi Basket, ABD'li forvet Isaiah Miles ile anlaştı; 31 yaşındaki oyuncu İsrail Ligi'nde 11 sayı ve 4.7 ribaund ortalamasıyla oynadı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:19
Transfer Detayları

Merkezefendi Belediyesi Basket, hücum hattını ABD'li forvet Isaiah Miles ile güçlendirdi.

Isaiah Miles, kariyerinde Hapoel Tel Aviv, AEK ve Hapoel Holon gibi kulüplerde forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu İsrail Ligi'nde 11 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Bu sezonun ilk bölümünde Fransa'da Cholet formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi'nde mücadele etti.

Kulüp, forvet takviyesiyle hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

