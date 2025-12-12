Merkezefendi Basket, Isaiah Miles ile Hücum Gücünü Artırdı

Transfer Detayları

Merkezefendi Belediyesi Basket, hücum hattını ABD'li forvet Isaiah Miles ile güçlendirdi.

Isaiah Miles, kariyerinde Hapoel Tel Aviv, AEK ve Hapoel Holon gibi kulüplerde forma giydi. 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu İsrail Ligi'nde 11 sayı ve 4.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

Bu sezonun ilk bölümünde Fransa'da Cholet formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligi'nde mücadele etti.

Kulüp, forvet takviyesiyle hücum seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

