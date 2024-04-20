Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Futbolcularımız bugün karakter koydu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Siyah beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu ve takımının performansını değerlendirdi.

Topraktepe, galibiyetin camia ve futbolcular için önemli olduğunu belirterek, "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, futbolcularımızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz." dedi.

Beşiktaş'ta yapılan değişiklikler hakkında sorulan bir soruya ise Topraktepe, "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün." şeklinde yanıt verdi.

Serdar Topraktepe, hafta içinde oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise daha zorlu bir mücadele beklediklerini dile getirdi. "Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız." şeklinde konuştu.