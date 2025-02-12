Adana Demirspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Antalyaspor'a Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'de rakibiyle karşılaşacak.

Çalışmalar Devam Ediyor

Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlanarak, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları ile devam etti. Çalışma, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Adana Demirspor, bu maç öncesi hazırlıklarını titizlikle sürdürerek, taraftarlarını gururlandırmayı hedefliyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolculardan Yusuf Barasi de antrenmanda yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolculardan Yusuf Barasi de antrenmanda yer aldı.