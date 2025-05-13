Metin Öztürk'ten İki Şampiyonluk Vurgusu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, taraftarlarının yüzünü güldürmek için Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğuna odaklandıklarını belirtti.

Gaziantep'te Trabzonspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, takımın genel hedeflerini ve motivasyonunu paylaştı. "Bütün kupalara talibiz. Ekibimizin lideri Dursun Özbek başkanımız, takımımızın lideri Okan Buruk hocamız hep aynı şeyleri söylüyor," dedi.

Öztürk, şampiyonluk umudunu bu sözlerle ifade ederek, "Ümit ediyorum ki hem ligin hem de kupanın şampiyonluğunu alacağız, taraftarımızı mutlu ederek yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne bu motivasyonla gireceğiz," şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un bir önceki maç ile ilgili açıklamalarına da değinen Öztürk, maçın hakemi Cihan Aydın'ın hakkaniyetli bir yönetim sergilemesini beklediklerini ifade etti. "Bir 90 dakika, belki bir 30 dakika uzatma ve belki penaltılar ve sonunda da kupa. Bu maç iki taraf için de hayati derecede önemli," dedi.

Öztürk, hakem ataması konusunda ise herkesin rahatsız olduğunu belirterek, "Kimin aklında ne yatıyor bilemem. Hakemleri zaten biz tespit edersek işin içinden çıkamayız. İnsanların kafasının arkasında hangi tilkiler dönüyor bilemeyiz. Biz sadece hakemin gördüğünü çalmasını istiyoruz," şeklinde konuştu.

Son olarak, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili çıkan haberlere de değinen Öztürk, "Her gün sosyal medyadan okuyorum. Yakında uzayda da kutlama yapacağımız söylenecek. Şu anda Türkiye Kupası finaline gidiyoruz. Tek konsantrasyonumuz bu. Arkasından da ligde 3 finalimiz var," diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor ile yarın Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.