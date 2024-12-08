Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya'yı 3-1 Geçti

Ziraat Bankkart, On Hotels Alanya Belediyespor'u Yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin bu haftaki dikkat çeken karşılaşmasında, Ziraat Bankkart, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaştı.

Maç sonucunda ev sahibi ekip, güçlü performans sergileyerek maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Ziraat Bankkart, ligdeki iddiasını sürdürdü ve taraftarlarını sevindirdi.

12. hafta karşılaşmasında elde edilen bu sonuç, Ziraat Bankkart'ın sezon boyunca gösterdiği performansı pekiştirdi. Voleybolseverler, Ziraat Bankkart'ın gelecekteki maçları için merakla bekliyor.