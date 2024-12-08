DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.919,79 0,36%

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya'yı 3-1 Geçti

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi 12. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:24
Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya'yı 3-1 Geçti

Ziraat Bankkart, On Hotels Alanya Belediyespor'u Yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin bu haftaki dikkat çeken karşılaşmasında, Ziraat Bankkart, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor ile karşılaştı.

Maç sonucunda ev sahibi ekip, güçlü performans sergileyerek maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Ziraat Bankkart, ligdeki iddiasını sürdürdü ve taraftarlarını sevindirdi.

12. hafta karşılaşmasında elde edilen bu sonuç, Ziraat Bankkart'ın sezon boyunca gösterdiği performansı pekiştirdi. Voleybolseverler, Ziraat Bankkart'ın gelecekteki maçları için merakla bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 Geçti
2
Ünye Kadın Spor Kulübü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı Farklı Geçti!
3
2024 Türkiye Drift Şampiyonası Son Yarışında Berfu Tutumlu Şampiyon Oldu
4
Bellona Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
5
Lando Norris Abu Dabi Grand Prix'sini Kazandı, McLaren Takımlar Şampiyonu Oldu
6
Danilos Pizza, Tarsusspor'u Farklı Geçti: 93-9
7
Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük'ü 1-0 Geçti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor