Adana Demirspor-Antalyaspor Maçında Kadir Sağlam Görevde

Adana Demirspor-Antalyaspor Maçı İçin Hakem Ataması

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam olarak belirlendi. Bu önemli maç, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hakem ve Yardımcıları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sağlam'a bu mücadelede Samet Çiçek ve Mehmet Kapluhan yardımcı hakemlik yapacak. Maçın heyecanını sahada daha da arttıracak olan bu ikili, Kadir Sağlam'a destek olacak.

Yarınki mücadele futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor ve iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bekleniyor.