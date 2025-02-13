Adana Demirspor, Antalyaspor'u Ağırlıyor

Adana Demirspor, Antalyaspor ile Karşılaşıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Puan Durumu ve Hedefler

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden Adana Demirspor, 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alıyor. Bu durumu tersine çevirmek isteyen mavi-lacivertliler, 26 puanla 13. sırada bulunan Antalyaspor karşısında galibiyet arayacak.

İlk Yarıda Alınan Sonuç

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Adana Demirspor, Antalyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Bu maçta alınacak bir galibiyet, hem puan durumunda hem de moral açısından büyük önem taşıyor.