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Adana Demirspor, Beşiktaş Galibiyetiyle İyimserliği Artırdı

Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenmesi, umutları artırdı. Sportif direktör Muhammed Türkmen, takımın gücünü ve birlikteliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:10
Adana Demirspor, Beşiktaş Galibiyetiyle İyimserliği Artırdı

Adana Demirspor, Beşiktaş Galibiyetiyle İyimserliği Artırdı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor, umutları artırdı. Sportif Direktör Muhammed Türkmen, "Bu galibiyetle inşallah Adana Demirspor hak ettiği yerlere gelecek. Asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir Adana Demirspor olacak" dedi.

Maestro'nun Fedakarlığına Dikkat Çekildi

Türkmen, 21 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncuları Maestronun, Beşiktaş maçı sırasında 17 yaşındaki kardeşinin vefat ettiğini öğrendiğini belirtti. Maestro'nun buna rağmen maça devam etmesinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Türkmen, Adana Demirspor'un birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Yaşanan bu süreçten sonra da inşallah birlik ve beraberlik sağlanır. Adana Demirspor camiası asla pes etmez, asla hiç bir şeyden vazgeçmez. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, oyuncusuyla o mücadeleyi zaten sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sezona Dair Umut Verici Açıklamalar

Sezon başından beri çok iyi performans gösterdiklerini fakat istenen sonuçları alamadıklarını kaydeden Türkmen, "Sezon başından beri gösterdiğimiz mücadelenin yansıması ve karşılığını aldığımız bir galibiyet oldu. Bu galibiyeti bekliyordum. Oyuncularımıza güveniyoruz, bu hissediliyor" dedi.

Deniz Eren Dönmezer'in Performansı

Kaleci Deniz Eren Dönmezer'in Beşiktaş maçındaki performansına da değinen Türkmen, "Deniz, bizim yatırım oyuncularımızdan biri. Çok genç ancak yaşına karşın yeteneği ve karar alma becerisiyle öne çıktı. Türk futbolunun geleceğinde önemli bir isim olacak" diye konuştu.

Adana Demirspor Sportif Direktör Muhammed Türkmen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana Demirspor Sportif Direktör Muhammed Türkmen, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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