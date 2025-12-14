Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK 2-2 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig 17. Hafta: Erzurumspor FK 2-2 Bodrum FK
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile Bodrum FK arasındaki mücadele ev sahibi ekip için heyecan dolu anlar sundu. Maç, karşılıklı gollerle 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada kafalardan seken topu alan Mustafa Yumlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Potansiyel ofsayt kontrolü incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam golü verdi. 1-0
42. dakikada Arlind Ajeti'nin ceza sahasının ön bölümüne uzun pasında kaleci Orbanic açılarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Fredy, sert ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 1-1
47. dakikada Musah Mohammed ceza sahası önüne koşusunun ardından yaptığı sert vuruşta top direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-2
51. dakikada Eren Tozlu'nun ceza sahası içine gönderdiği pasla topla buluşan Benhur Keser'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
83. dakikada orta sahanın sol kısmında topla buluşan Adem Eren'in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-2
Hakemler: Kadir Sağlam, Kürşathan Akın, Mehmet Şengül
Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye, Sefa Akgün (Yakup Kırtay dk. 79), Giovanni Crociata (Adem Eren Kabak dk. 72), Benhur Keser (Cheikne Sylla dk. 63), Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu
Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Ali Ülgen, Ömer Kara, Emre Erdem, Salih Sarıkaya
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Bodrum FK: Diogo Sousa, Arlind Ajeti, Mert Yılmaz, Omar Imeri, Fredy, Ahmet Aslan (İsmail Tarım dk. 87), Musah Mohammed, Furkan Apaydın, Pedro Brazao (Zdravko Dimitrov dk. 87), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi (Adem Metin Türk dk. 90)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Mustafa Erdilman, Emirhan Arkutcu, Ege Bilsel, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Mustafa Yumlu (dk. 8) (Erzurumspor FK), Fredy (dk. 42), Musah Mohammed (dk. 47) (Bodrum FK), Eren Tozlu (dk. 83) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Mert Yılmaz, Fredy (Bodrum FK); Mustafa Fettahoğlu, Matija Orbanic, Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
