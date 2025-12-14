DOLAR
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK — Göztepe 0-0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi; Janderson'un golü VAR kararıyla iptal edildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:48
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK — Göztepe 0-0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK — Göztepe 0-0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırlıyor. İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

İlk yarı dakikalar

9. dakika: Sağ kanattan Dennis’in ortasına ön direkte Arda Okan’ın kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

25. dakika: Gaziantep FK’nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues’in yerden sert vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

28. dakika: Göztepe’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topa yay üzerinde bulunan Miroshi’nin vuruşu, Emmanuel Boateng’den döndü.

38. dakika: Olaitan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu Janderson ağlara gönderdi. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla Janderson’un elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

Kadrolar ve hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Drissa Camara, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Emmanuel Boateng, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Christopher Lungoyi, Myenty Abena, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Juan Santos, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan Godoi, Sabra, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues (Gaziantep FK), Janderson (Göztepe)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

