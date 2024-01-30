Adana Demirspor'da bir değil iki ayrılık birden!

Adana Demirspor'da ayrılıklar bitmiyor! İki isim daha ayrıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Adana Demirspor'da bir değil iki ayrılık birden!
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Adana Demirspor'da yaprak dökümü! Bu sefer bir değil iki isim birden ayrıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Adana Demirspor'da son günlerde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Takımda Badou Ndiaye'nin sözleşmesi feshedildi. Ayrılıkla ilgili kulüp şu açıklamaları yaptı; 'Profesyonel futbolcumuzla karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Ndiaye'ye takımımıza verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyer hayatında başarılar diliyoruz.' 

adana demirspor'da yaprak dökümü

Badpu Ndiaye sezonda 11 maçta forma giydi ve gol ya da asist yapamadı. 33 yaşındaki profesyonel futbolcu daha önce Galatasaray, Trabzonspor ve Osmanlıspor takımlarında da forma giymişti. 

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