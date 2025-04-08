Adana Demirspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Mavi-lacivertli ekip, bu önemli maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda yer aldı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başladılar ve ardından kuvvet ve koşu çalışmalarıyla devam ettiler.

Takım, hazırlıklarına yarın da devam etmeyi planlıyor. Adana Demirspor'un bu maç için hedefi, deplasmanda başarılı bir sonuç alarak ligdeki yarışta önemli bir avantaj elde etmek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.