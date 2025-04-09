Adana Demirspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Akdeniz ekibi, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Takım, teknik direktör Mustafa Alper Avcı önderliğinde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan seans, ardından taktik çalışmalarıyla devam etti. Mavi-lacivertli ekip, Eyüpspor karşılaşmasına yönelik programını titizlikle uygulamaya devam ediyor.

Mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın da devam edecekler.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Salih Kavrazlı da yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Salih Kavrazlı da yer aldı.