Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası Başlatıldı

Adana Demirspor'dan 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası

Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıda olan Adana Demirspor kulübü için 'Yaşasın Demirspor' kampanyasını başlattı. Yardım kampanyası, bir otelde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu.

Taraftarın Önemi Vurgulandı

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kandemir, toplantıda yaptığı sunumda kulübün yeniden ayağa kalkmasının yalnızca taraftarın değil, şehrin tüm dinamiklerinin ortak bir iradeyle hareket etmesine bağlı olduğunu belirtti. Mücadelelerinin yalnızca borcu kapatmakla değil, aynı hataların bir daha tekrarlanmamasıyla anlam kazanacağını vurgulayan Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

"Burada bahsettiğimiz şey yalnızca maddi kaynak oluşturmak değil, yıllardır birikmiş yapısal sorunlarla yüzleşmek, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışa geçmek. Tüm bu gerçeklerin farkında olunmasına rağmen elini taşın altına ilk koyan yine taraftar oldu. Adana Demirspor yeniden ayağa kalkabilir ama bu ancak ortak akılla, gerçekçi planlarla ve sabırla olur."

Şeffaflık İlkesi

Kandemir, kampanyada şeffaflığın öncelik olduğunu belirterek, kulüp borcunun 26 Mayıs itibarıyla 884 milyon 354 bin 197 lira 49 kuruş olduğunu açıkladı. Dernek yönetimi ve Valilik kontrolünde bir yardım toplama mekanizması kurulduğunu ifade eden Kandemir, toplanan rakamların en acil ödemeler için kullanılacağını söyledi.

"Sayın Başkan ile dernek yönetimimizin yaptığı görüşmelerde, harcama yetkisi tarafımıza ait olarak toplanan gelir kadar kulübümüzden hisse devrinin Adana Demirspor Kulübü Derneğine yapılacağına dair söz alındı. Bu sözün noter huzurunda yazılı olarak tarafımıza sunulmasını beklemekteyiz." dedi.

Bağımsız Bir Gelecek için Mücadele

Kandemir, kendi ayakları üstünde duran bağımsız bir Adana Demirspor oluşturmak istediklerini belirtti. "Hayal ettiğimiz kurumsal Adana Demirspor'a kavuşacağız. Bu uzun bir süreç, farkındayız. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız." şeklinde konuştu.

Kampanyanın Destekleme Yolları

Kampanyaya destek vermek isteyen halkın daha geniş katılımını sağlamak amacıyla SMS kampanyası düzenlendi. Kandemir, "ADS" yazarak 4019'a SMS gönderilmesi durumunda her mesajın 100 lira gelir sağlayacağını açıkladı. Hedef, bir milyon mesaj karşılığında 100 milyon gelir elde etmek.

Ayrıca, Adana Demirsporlu 1000 taraftardan 940'ar avro bağış alarak 940 bin avro gelir elde etmeyi hedeflediklerini araya ekledi. Bu bağış ile Adana Demirspor Kulübü Derneği üyeliğine hak kazanılacağını belirtti.

Kandemir, herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıdaki takımları için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlattı. Dernek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor için düzenlenen yardım kampanyasını bir otelde düzenlenen toplantı ile duyurdu.

Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıdaki takımları için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlattı. Dernek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor için düzenlenen yardım kampanyasını bir otelde düzenlenen toplantı ile duyurdu.