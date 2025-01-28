Adana Demirspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı müsabaka için hazırlıklarına hız kesmeden başladı.

Kulübün resmi açıklamasına göre, antrenman kulüp tesislerinde ısınma hareketleri ile başladı. Savunma, orta saha ve forvet oyuncuları, ayrı gruplar halinde çalışarak form tutmaya devam etti.

Antrenmanın toplam süresi yaklaşık 1,5 saat olarak belirlendi. Adana Demirspor, Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçı, 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Yeni Adana Stadı'nda oynayacak.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Tolga Kalender de yer aldı.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Tolga Kalender de yer aldı.