Trendyol Süper Lig: Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa — İlk Yarı Golsüz

Trendyol Süper Lig: Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada ceza sahasının solunda Haidara ile paslaşan Tayfur, ceza yayı üzerinden kaleye sırtı dönük olarak topu aldı. Tayfur’un doğrudan kaleye şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
23. dakikada sağ taraftan Diabate’nin kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Adam Arous’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.
Stat ve hakemler
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Kadrolar
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic (Botond Balogh dk. 41), Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty, Joseph Nonge, Darko Churlinov, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Habip Ali Keita, Bruno Petkovic, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Aleksandr Syrota, Can Keleş, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Jairo Espinoza, Nicholas Opoku, Adam Arous, Godfried Frimpong, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Cem Üstündağ, Fousseni Diabate, Yusuf Barası, Pape Habib Gueye
Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Oğuzhan Efe Yılmaz, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Attila Arpad Szalai, Emirhan Yiğit, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Sarı kartlar
Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Jhon Jairo Espinoza (Kasımpaşa)
