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Adana Demirspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trabzonspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:40
Adana Demirspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Adana Demirspor, Trabzonspor'la Maç İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına devam ediyor.

Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ile gününe başladı. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma, ardından taktik antrenmanla devam etti.

Antrenmanı yaklaşık 1,5 saat süren mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Adana Demirspor ve Trabzonspor arasında oynanacak olan bu önemli mücadele, Yeni Adana Stadı'ında gerçekleşecek.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde sürdürdü.

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