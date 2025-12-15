DOLAR
Emir Perçin, Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Bronz Madalya

Kosova'da 11-14 Aralık'ta düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Emir Perçin, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:47
Kosova, 11-14 Aralık

Kosova'da düzenlenen Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Emir Perçin, zorlu müsabakalar sonucunda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

11-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Düzce'yi başarıyla temsil eden sporcu, Mert Asya Spor Kulübü adına ringe çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Zorlu müsabakalar sonucunda elde ettiği bu önemli dereceyle hem Düzce hem de ülkemizi gururlandıran başarılı sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerini yürekten tebrik ediyor, Emir Perçin’e spor hayatında başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

