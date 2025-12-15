Sakarya Büyükşehir sporcuları Zonguldak ve Mersin'den 5 madalya ile döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Zonguldak ve Mersin’de düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 5 madalya ile döndü.

Zonguldak: 9. Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvası

12-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvasında Büyükşehir’in altyapı sporcusu İkra Aydön, 40 kilogram kadınlar kategorisinde mücadele etti ve üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Mersin: 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda 4 madalya

7. Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı sporcuları da önemli dereceler elde etti. Yarışlarda; 65-69 yaş kategorisi 10 kilometre etabında koşan Ali Turan ile 2 kilometre halk koşusunda mücadele eden Esila Duru Şenol birinci olarak altın madalya kazandı.

Maraton kategorisinde 35-39 yaş grubunda yarışan Necati Aktaş ile 2 kilometre koşusunda yarışan Betül Sena Tercan ise organizasyonu ikinci tamamlayarak gümüş madalya elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, farklı branşlarda elde edilen bu başarıların gurur verici olduğu vurgulanarak, sporcuların performanslarının artarak devam ettiği kaydedildi.

