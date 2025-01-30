Adana Demirspor'un Yeni Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı

Mustafa Alper Avcı, Adana Demirspor'un Yeni Teknik Direktörü

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Alper Avcı'yı atadı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Avcı ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Mustafa Alper Avcı'nın ekibi de oldukça dikkat çekici. Avcı'nın yardımcı antrenörleri arasında Kieron John Lovelady, Dean Thomas John Holden, kaleci antrenörü Luis Conde Garcia, atletik performans antrenörü Serdar Ark ve analiz antrenörü Tuğberk Yılmaz bulunuyor.

Mustafa Alper Avcı'nın daha önce Manchester City altyapısında görev yaptığını hatırlatmakta fayda var. Bu deneyimli teknik adam, Adana Demirspor'u daha üst noktalara taşımak adına büyük bir sorumluluk üstleniyor.