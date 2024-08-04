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Paris 2024 Olimpiyatları: Buse Savaşkan Yüksek Atlama Finallerinde 10'uncu Oldu

Paris 2024'te ilk olimpiyat deneyimini yaşayan Buse Savaşkan, yüksek atlalamada 10'uncu olarak yarışmayı tamamladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:32
Paris 2024 Olimpiyatları: Buse Savaşkan Yüksek Atlama Finallerinde 10'uncu Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finalinde 10'uncu olarak yarışmaya veda etti.

Yüksek Atlama Finalleri

Stade de France'ta gerçekleştirilen kadınlar yüksek atlama finallerinde Buse Savaşkan, ilk denemesinde 1.86 metre'yi geçmeyi başardı. Ancak bir sonraki yükseklik olan 1.91 metre'yi geçme şansını üç denemede de değerlendiremeyerek, 10'uncu sırada kaldı.

Olimpiyat Tarihinde Önemli Bir Başarı

Buse Savaşkan, Londra 2012 Olimpiyatları'nda mücadele eden Burcu Ayhan'dan sonra, kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci Türk atlet olarak tarihe geçti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Bu disiplinde Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) 2.00 metreyi ilk denemesinde geçerek altın madalya kazanırken, Nicola Olyslagers (Avustralya) ise 2.00 metreyi üçüncü denemesinde geçerek gümüş madalya elde etti. Bronz madalyalar ise Iryna Gerashchenko (Ukrayna) ve Eleanor Patterson (Avustralya) tarafından 1.95 metreyi aynı denemede geçerek paylaşıldı.

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