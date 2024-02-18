Tete ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Galatasaray'dan büyük beklentilerle transfer edilen Tete'nin durumu ışık hızıyla gelişti. Henüz beklenen performansı gösteremeyen yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde konuşmalar da var. Tüm bu iddiaların ardından Tete'nin menajeri tarafından resmî bir açıklama yayımlandı. Tüm ayrıntılara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

TETE GALATASARAY'A VEDA MI EDECEK

Ara transfer döneminde kulüpten ayrılacağı bildirilen Tete'nin memleketi Brezilya'ya döneceği söylenirken, Gremio ve Palmerias'ın oyuncuyla ilgilendiği bildirildi. Brezilya'da transfer dönemi sürerken, Tete'nin teknik direktörü Pablo Bueno, oyuncunun eve dönme olasılığından bahsetti. Bueno, Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya Tete'nin Palmerias'a transfer edilme ihtimalinin olmadığını aktardı.





Pablo Bueno, 24 yaşındaki futbolcunun Brezilya'ya dönme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, Tete'nin Galatasaray'dan ayrılsa bile kariyerine Avrupa'da devam edeceğinin altını çizdi. Tete bu sezon Galatasaray'da 32 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu 3 gol 4 asistlik bir performans gösterdi. Tete'nin Sarı Kırmızılılarla 2027 yılına kadar olan sözleşmesi 1 yıl opsiyonlu olarak devam ediyor.