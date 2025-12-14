DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Karabük GSİM 38-29: İstanbul Teknik Üniversiteliler’e Karşı Önemli Zafer

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, THF Erkekler 2. Ligi D Grubu’nda İstanbul Teknik Üniversiteliler’i 38-29 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:50
Karabük GSİM 38-29: İstanbul Teknik Üniversiteliler’e Karşı Önemli Zafer

Karabük GSİM 38-29: İstanbul Teknik Üniversiteliler’e Karşı Önemli Zafer

THF Erkekler 2. Ligi D Grubu mücadelesi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi’nde yer alan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, rakibi İstanbul Teknik Üniversiteliler'i 38-29 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 16-13 önde kapatan Karabük GSİM, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek maçı 38-29 sonuçla kazandı ve iki puanı hanesine yazdırdı.

THF Erkekler 2. Ligi 4.hafta mücadelesinde Karabük Yeni Mahalle Spor Bahçelievler Belediye SK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayan galibiyetle ayrılan Karabük GSİM Spor Kulübü haftaya deplasmanda Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'ne konuk olacak.

Maçı antrenörler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) ERKEKLER 2. LİGİ'NDE YER ALAN KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL...

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) ERKEKLER 2. LİGİ'NDE YER ALAN KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ, RAKİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER’İ 38-29 MAĞLUP ETTİ.

THF ERKEKLER 2. LİGİ D GRUBU’NDA YER ALAN KARABÜK GSİM SPOR KULÜBÜ, İLK YARIYI 16-13 ÖNDE...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tete ayrılık iddialarına son noktayı koydu
2
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-0 Göztepe — İlk 15 Dakika
3
Karabük GSİM 38-29: İstanbul Teknik Üniversiteliler’e Karşı Önemli Zafer
4
Sivasspor, Iğdır FK Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı
5
Mersin Maratonu'nda Türkiye Maratonlar Rekoru: Vitalis Kibiwott 2.07.14 ile şampiyon
6
Elazığ'da Okul Sporları: 4 Branşta Kıyasıya Müsabakalar
7
Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Çetin

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama