Karabük GSİM 38-29: İstanbul Teknik Üniversiteliler’e Karşı Önemli Zafer

THF Erkekler 2. Ligi D Grubu mücadelesi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 2. Ligi’nde yer alan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, rakibi İstanbul Teknik Üniversiteliler'i 38-29 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını 16-13 önde kapatan Karabük GSİM, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek maçı 38-29 sonuçla kazandı ve iki puanı hanesine yazdırdı.

THF Erkekler 2. Ligi 4.hafta mücadelesinde Karabük Yeni Mahalle Spor Bahçelievler Belediye SK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayan galibiyetle ayrılan Karabük GSİM Spor Kulübü haftaya deplasmanda Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'ne konuk olacak.

Maçı antrenörler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti.

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU (THF) ERKEKLER 2. LİGİ'NDE YER ALAN KARABÜK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ, RAKİBİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER’İ 38-29 MAĞLUP ETTİ.