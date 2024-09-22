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Adana Demirspor ve Alanyaspor Maç Analizi

Adana Demirspor, Alanyaspor'a 2-0 kaybetti. Teknik direktörler Valkanis ve Tekke, oyunculara dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 23:30
Adana Demirspor ve Alanyaspor Maç Analizi

Adana Demirspor'un Hayal Kırıklığı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor'a ev sahipliği yapan Adana Demirspor, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, "Oyuncularımızın bir an önce ayağa kalkmalarına ve beraber durmalarına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Defansif Hatalar Üzerinde Durulmalı

Valkanis, maçın başlangıçtaki hayal kırıklığına dikkat çekerek, "Bu hafta boyunca basit goller yememe üzerinde çalıştık. Bugün de maalesef bireysel hatalarımızdan gol yedik" şeklinde konuştu. Takımın genç oyuncularının sahada yer almasının öz güven açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mücadele ve İyileşme Süreci

Geçen hafta Antalyaspor karşısındaki son dakika mağlubiyetinin de kendileri için bir hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Valkanis, "Durumun ciddiyetini kavramamız lazım. Lig uzun bir maraton, uyanmalıyız" dedi.

Alanyaspor'un Başarılı Performansı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, takımının hangi koşullarda oynadığına değinerek, "Bugün iyi bir performans gösterdik. 90 dakika boyunca isteklerimizin çoğunu gerçekleştirdik" dedi. Takımın savunma taktiğinin başarılı olduğunu vurgulayan Tekke, galibiyetin kendilerine moral kaynağı olduğunu belirtti.

Devam Eden Mücadele

Tekke, takımın ligde daha cesur bir oyun sergilemesi gerektiğini ifade ederek, "Milli takım arasına kadar puan ve puanlar toplamamız lazım" şeklinde konuştu. Alanyaspor'un performansını kutlayarak, rakipleri Adana Demirspor'a gelecek için başarılar diledi.

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