Adanaspor, 10 Kişi Kalan Ümraniyespor'a Karşı Beraberlikte Kaldı

Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor Maç Sonucu

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor, sahasında Central Hospital Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "10 kişi kalan bir rakibi yenmemiz gerekiyordu, beceremedik. Bu kayıp puanları artık deplasmanda telafi etmek için çalışacağız." dedi.

Keleş'ten Açıklamalar

Keleş, maçın başlangıcında iyi bir performans sergilediklerini ancak istedikleri sonuca ulaşamadıklarını vurguladı. "Rakip 10 kişi kalmasına rağmen gol bulduk fakat sayılmayan bir golümüz vardı. Yediğimiz kötü bir gol oldu. Sonrasında maçı çevirmek için çabaladık, baskı kurduk. Şut, kenar orta ve ceza sahasına girme istatistiklerimiz yüksekti ama bunu sonuçlandıramadık" şeklinde konuştu.

Takımın eksikliklerini giderme çalışmalarına vurgu yapan Keleş, "Golü biraz daha erken bulsaydık, çevirme şansımız olabilirdi ama eksiklerimiz var. Üzüntülüyüz; zaman zaman iyi oyun performansı gösterdik. Kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi etmek için uğraşacağız." dedi.

Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Değerlendirdi

Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, maçın dengeli başladığını ve gördükleri kırmızı kartın tüm planlarını bozduğunu belirtti. Bölükbaşı, "Oyuncularımın göstermiş olduğu özveri ve sahaya koydukları efor performanslarını kutluyorum" diye ifade etti.

Bölükbaşı, eksik oynamanın zorluğuna dikkat çekerek, "Son anlarda beraberlik bizi üzse de, yukarıyı yakalama adına ilerleyen maçlarda daha iyi oyunlarla puan almayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.