Adanaspor, Adama Fofana ile Anlaştı

Adanaspor'un Yeni Transferi: Adama Fofana

Trendyol 1. Lig takımlarından Adanaspor, Fransa'nın Dijon FCO ekibinden başarılı defans oyuncusu Adama Fofana ile sözleşme imzaladı. Fildişi Sahilli oyuncu, 24 yaşında yeni takımına katılıyor.

Sözleşme Detayları

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Adama Fofana ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. Bu transferin, Adanaspor'un defans hattını güçlendirmek açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.

Adanaspor, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek hedefinde. Fofana, yetenekleri ve tecrübesiyle ekip için büyük katkı sağlayacak oyunculardan biri olarak görülüyor.